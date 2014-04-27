مقدمة 1-ارتفاع أرباح اتصالات الإماراتية مع نمو الإيرادات وزيادة المشتركين

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من ماثيو سميث

دبي 27 أبريل نيسان (رويترز) - أعلنت اتصالات الإماراتية ثاني أكبر شركة اتصالات في الخليج من حيث القيمة السوقية اليوم الأحد تحقيق زيادة 11 بالمئة في صافي ربح الربع الأول من العام مع نمو الإيرادات وإتساع قاعدة المشتركين بينما انخفض الإنفاق الرأسمالي وتراجعت الضرائب.

وبلغ صافي ربح اتصالات المحتكر السابق لسوق الاتصالات في الإمارات والتي تعمل في 15 دولة في الشرق الأوسط ملياري درهم (544.5 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس آذار متجاوزا توقعات المحللين بأرباح قدرها 1.8 مليار درهم.

وبلغت الإيرادات الفصلية 9.9 مليار درهم ارتفاعا من 9.6 مليار درهم في الربع الأول من العام الماضي. واتفقت اتصالات على شراء حصة فيفندي المدرجة في بورصة باريس وقدرها 53 في المئة في اتصالات المغرب.

ولا تزال الامارات السوق الرئيسية لاتصالات وأدرت 6.5 مليار درهم من الإيرادات الفصلية للشركة بزيادة قدرها ثمانية في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي مشكلة نحو ثلثي إجمالي إيرادات المجموعة.

وقال أحمد جلفار الرئيس التنفيذي لاتصالات في بيان "نعتزم الاستمرار بتوسيع عروض خدماتنا وحضورنا الجغرافي القوي وترسيخ مكانتنا الإقليمية الرائدة. وتعتبر أفريقيا منطقة استراتيجية بالنسبة لأعمالنا الحالية والمستقبلية."

وتراجع الإنفاق الرأسمالي في الربع الأول 14 في المئة إلى 900 مليون درهم.