Sat 24 Dec 2016 | 12:53 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

نمو صافي ربح تبريد الإماراتية 22% في الربع/1

Mon Apr 28, 2014 6:18am GMT
 
[-] نص [+]

دبي 28 أبريل نيسان (رويترز) - أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد) الإماراتية اليوم الاثنين نمو أرباحها الفصلية 22 بالمئة بفضل ارتفاع أعمال وحدة المياه المبردة الأساسية.

وشركة تبريد مدرجة في سوق دبي المالي ويملك صندوق مبادلة التابع لحكومة أبوظبي حصة فيها.

وبلغ صافي رباح تبريد 58.24 مليون درهم (15.86 مليون دولار) في الربع الأول من العام مقارنة مع 47.84 مليون درهم قبل عام.

وقالت الشركة في بيان إن ايرادات وحدة المياه المبردة زادت ثلاثة بالمئة إلى 208.2 مليون درهم.

(الدولار = 3.6730 درهم إماراتي) (إعداد نادية الجويلي للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
 