بيان: نمو إجمالي حجم المناولة لموانيء دبي العالمية 9.1% في الربع/1

دبي 28 أبريل نيسان (رويترز) - ذكرت شركة موانيء دبي العالمية ثالث أكبر شركة إدارة موانيء في العالم اليوم الإثنين أن إجمالي حجم مناولة الحاويات في الموانيء التي تديرها ارتفع 9.1 بالمئة في الربع الأول.

وقالت الشركة إن حجم المناولة في الربع الأول بلغ 6.76 مليون حاوية نمطية (قياس 20 قدما) مقارنة مع 6.19 مليون في الفترة المقابلة من 2013.