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استقرار صافي ربح بنك أبوظبي الوطني في الربع/1 دون تغيير

Mon Apr 28, 2014 10:58am GMT
 
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دبي 28 أبريل نيسان (رويترز) - أعلن بنك أبوظبي الوطني أكبر مصرف في دولة الإمارات من حيث القيمة السوقية اليوم الاثنين استقرار أرباحه الصافية دون تغيير في الربع الأول من العام على أساس سنوي لتفوق توقعات المحللين.

وحقق البنك صافي ربح بلغ 1.41 مليار درهم (383.9 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة الأولى من 2014 وهو نفس مستواه في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وفاقت النتائج متوسط توقعات المحللين في استطلاع رويترز بوصول صافي الربح إلى 1.20 مليار درهم في الربع الأول.

(الدولار = 3.6730 درهم إماراتي) (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير)
 