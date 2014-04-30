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نمو صافي ربح آيبيك في أبوظبي 23.4% في 2013

Wed Apr 30, 2014 10:24am GMT
 
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دبي 30 أبريل نيسان (رويترز) - أعلنت شركة الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك) المملوكة لحكومة أبوظبي اليوم الأربعاء نمو صافي ربحها 23.4 بالمئة في عام 2013.

وقال بيان إن آيبيك التي تركز على الاستثمار في قطاع الطاقة والقطاعات المرتبطة به حققت أرباحا صافية قدرها 7.9 مليار درهم (2.15 مليار دولار) في 2013 ارتفاعا من 6.4 مليار درهم في العام السابق.

ونما إجمالي أصول الشركة إلى 251.2 مليار درهم في نهاية عام 2013 مقارنة مع 239.2 مليار درهم في 31 ديسمبر كانون الأول 2012. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 