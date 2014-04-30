أرابتك تلغي الحصة النقدية من توزيعات 2013 وتزيد حصة الأسهم

دبي 30 أبريل نيسان (رويترز) - ألغت شركة أرابتك القابضة في دبي خططها بخصوص صرف توزيعات نقدية للمساهمين عن عام 2013 ورفعت توزيعات الأسهم إلى 40 بالمئة في اجتماع جمعيتها العمومية العادية اليوم الأربعاء.