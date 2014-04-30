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أرابتك تلغي الحصة النقدية من توزيعات 2013 وتزيد حصة الأسهم

Wed Apr 30, 2014 10:47am GMT
 
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دبي 30 أبريل نيسان (رويترز) - ألغت شركة أرابتك القابضة في دبي خططها بخصوص صرف توزيعات نقدية للمساهمين عن عام 2013 ورفعت توزيعات الأسهم إلى 40 بالمئة في اجتماع جمعيتها العمومية العادية اليوم الأربعاء.

وكان مجلس إدارة الشركة اقترح في وقت سابق توزيعات نقدية بواقع 0.1 درهم (0.03 دولار) للسهم إلى جانب توزيع أسهم منحة بواقع 30 بالمئة من رأس المال.

ولم تصرف أرابتك أي توزيعات لعام 2012.

(الدولار = 3.6730 درهم إماراتي) (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 