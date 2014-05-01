نمو صافي ربح دو الإماراتية 4.8% في الربع/1
دبي أول مايو أيار (رويترز) - أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) اليوم الخميس ارتفاع صافي ربحها 4.8 بالمئة في الربع الأول من العام ليفوق توقعات المحللين.
وذكر بيان إلى البورصة أن دو ثاني أكبر شركة اتصالات في الإمارات العربية المتحدة حققت أرباحا صافية بلغت 490.3 مليون درهم (133.49 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 مارس آذار ارتفاعا من 467.9 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي.
ووضعت دو نهاية لاحتكار مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) للسوق المحلية في عام 2007.
وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا في المتوسط أن تحقق دو أرباحا فصلية قدرها 433 مليون درهم.
(الدولار = 3.6730 درهم إماراتي) (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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