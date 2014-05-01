نمو صافي ربح دو الإماراتية 4.8% في الربع/1

دبي أول مايو أيار (رويترز) - أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) اليوم الخميس ارتفاع صافي ربحها 4.8 بالمئة في الربع الأول من العام ليفوق توقعات المحللين.

وذكر بيان إلى البورصة أن دو ثاني أكبر شركة اتصالات في الإمارات العربية المتحدة حققت أرباحا صافية بلغت 490.3 مليون درهم (133.49 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 مارس آذار ارتفاعا من 467.9 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي.