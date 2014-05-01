ارتفاع صافي ربح دبي الإسلامي لمثليه في الربع/1

دبي أول مايو أيار (رويترز) - أعلن بنك دبي الإسلامي اليوم الخميس ارتفاع صافي ربح الربع الأول من العام إلى مثليه.

وقال أكبر بنك إسلامي في دبي في بيان للبورصة إنه حقق 636.6 مليون درهم (173.3 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة الأولى من العام ارتفاعا من 301.7 مليون درهم في الفترة المماثلة من 2013.