هبوط صافي أرباح دريك أند سكل في دبي 27.1% في الربع/1

دبي 12 مايو أيار (رويترز) - أعلنت شركة دريك أند سكل للمقاولات في دبي اليوم الاثنين انخفاض صافي أرباحها في الربع الأول بنسبة 27.1 بالمئة لتأتي النتائج دون توقعات المحللين.

وقالت الشركة في بيان لبورصة دبي إنها حققت أرباحا صافية قدرها 45.7 مليون درهم (12.4 مليون دولار) في أول ثلاثة شهور من عام 2014 مقارنة مع 62.7 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي.