ارتفاع أرباح بنك الاتحاد الوطني في أبوظبي 3.5% في الربع/1

أبوظبي 12 مايو أيار (رويترز) - نمت أرباح بنك الاتحاد الوطني وتمتلك فيه حكومة أبوظبي حصة 50 بالمئة بنسبة 3.5 في المئة في الربع الأول بفضل انخفاض المخصصات وفاقت النتائج التي أعلنت اليوم الإثنين توقعات المحللين الذين تنبأوا بانخفاض الأرباح.

وفي بيان للبورصة قال خامس أكبر بنك في أبوظبي من حيث القيمة السوقية إنه أرباحا صافية 512.1 مليون درهم (139.4 مليون دولار) خلال الربع ارتفاعا من 494.9 مليون درهم قبل عام.

وتوقع ستة محللين استطلعت رويترز أراءهم انخفاض أرباح البنك 3.9 بالمئة في المتوسط غير أن توقعاتهم استندت لأرقام مختلفة قليلا تستبعد الأرباح المستحقة للمساهمين بحصص أقلية في وحدات تابعة للبنك.

وارتفع صافي الربح 3.6 بالمئة إلى 509.1 مليون درهم.

وأعلنت البنوك في الإمارات عن أرباح قوية في الربع الأول من العام مستفيدة من تحسن المناخ الاقتصادي في الخليج لاسيما القطاع العقاري الذي تعافي من أزمة عام 2009 .

وذكر محمد نصر عابدين الرئيس التنفيذي للبنك في بيان "جاءت الأرباح المحققة في هذا الربع نتيجة نمو أنشطة أعمال المجموعة بشكل مطرد ومدعوما بتحسن جودة الأصول بالإضافة إلى المستوى القوي للسيولة ورأس المال."

وساعد في تحسن الأرباح هبوط مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 65 بالمئة إلى 44 مليون درهم في الربع الأول من العام.

وساهم ذلك بدوره في تعويض هبوط صافي دخل الفائدة والدخل من التمويل الإسلامي أربعة بالمئة بسبب انخفاض صافي هامش الفائدة إلى 2.8 بالمئة في الربع الأول من العام الجاري من 3.06 بالمئة قبل عام.

وعلى عكس البنوك الاخرى في الامارات أعلن بنك الاتحاد الوطني عن زيادة كبيرة في القروض في ظل نمو اقتصادي قوي في السوق المحلية وارتفعت القروض والسلف ستة بالمئة إلي 61.7 مليار درهم على أساس سنوي في نهاية مارس آذار.

وانخفضت ودائع العملاء اثنين بالمئة خلال نفس الفترة إلى 66.7 مليار درهم.