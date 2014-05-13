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أرباح الواحة كابيتال تقفز 78% في الربع/1

Tue May 13, 2014 7:03am GMT
 
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دبي 13 مايو أيار (رويترز) - قفزت أرباح شركة الواحة كابيتال للاستثمار ومقرها أبوظبي 78 بالمئة في الربع الأول إذ دعم بيع حصتها في إيرليفت للتأجير دخل الشركة.

وذكرت الواحة كابيتال في بيان اليوم الثلاثاء أن صافي الربح في ثلاثة أشهر حتى نهاية مارس آذار بلغ 152 مليون درهم (41.4 مليون دولار) ارتفاعا من 85 مليون درهم قبل عام.

وفي الشهر الماضي باعت الواحة حصة 60.7 بالمئة في إيرليفت للتأجير التي تمتلك 11 طائرة تشغلها شركات طيران عالمية لمستثمر في الولايات المتحدة.

وذكرت الشركة اليوم أن قيمة الحصة التي لم يسبق الكشف عنه بلغت 307 ملايين درهم.

(الدولار = 3.6730 درهم إماراتي ) (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 