مقدمة 1-داماك العقارية بدبي تتوقع عاما جيدا مع ارتفاع أرباحها للربع/1

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من ديفيد فرنش

دبي 13 مايو أيار (رويترز) - قالت داماك العقارية اليوم الثلاثاء إن صافي ربحها للربع الأول من العام قفز 79 بالمئة بفضل الاستفادة من الوضع القوي لسوقها المحلية في دبي.

وقالت الشركة في بيان لبورصة لندن إن صافي الربح بلغ 210 ملايين دولار في الثلاثة أشهر الأولى من العام مقارنة مع أرباح قدرها 117 مليون دولار في الربع الأول من العام الماضي.

وقالت داماك إن الحجوزات ارتفعت لأكثر من مثلي مستواها في الربع الأول لتصل إلى 864 مليون دولار مضيفة أنها سلمت 577 وحدة للعملاء في الثلاثة أشهر الأولى من العام وتعتزم تسليم ما بين أربعة آلاف وخمسة آلاف وحدة بنهاية 2014. وهذا هو الوقت الذي يقوم فيه الملاك عادة بتسوية تكلفة مشترياتهم بالكامل.

وقال عادل تقي المدير المالي لداماك إن الشركة راضية جدا عن نتائج أعمالها في الربع الأول وتتطلع لعام جيد.

وبعدما هبطت الأسعار ما يزيد عن 50 في المئة بعد انهيار السوق 2008-2010 تعافى قطاع العقارات في دبي بقوة حيث قفزت أسعار العقارات السكنية 33 في المئة في الربع الأول مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي بحسب تقديرات جي.إل.إل للاستشارات.

ورغم ذلك حذر صندوق النقد الدولي مرارا من أن دبي تشهد دلالات قد تشكل فقاعة عقارية جديدة.

وباعت داماك التي أدرجت أسهمها في بورصة لندن في ديسمبر كانون الأول سندات إسلامية بقيمة 650 مليون دولار الشهر الماضي لكن تقي قال إن الشركة لا تسعى للاستفادة من السوق مجددا حيث أنها تملك السيولة لتمويل أنشطتها وقرض بسيط يستحق السداد.