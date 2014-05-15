مقدمة 2-تراجع أرباح دانة غاز الإماراتية 32% في الربع/1

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دبي 15 مايو أيار (رويترز) - أعلنت شركة دانة غاز اليوم الخميس تراجع أرباحها 32 بالمئة في الربع الأول من العام وهو ما عزته الشركة الإماراتية إلى مكسب غير متكرر في الفترة المقابلة من العام الماضي.

لكن باتريك ألمان-وارد الرئيس التنفيذي للشركة قال للصحفيين إن دانة غاز تأمل في استلام جزء من مستحقاتها من مصر الشهر المقبل. وتملك الشركة أصولا في مجالي التنقيب والانتاج في مصر وإقليم كردستان العراق والإمارات العربية المتحدة بمتوسط إنتاج فصلي يبلغ 68800 برميل من المكافئ النفطي يوميا.

وبحسب بيان لبورصة أبوظبي حققت دانة غاز 164 مليون درهم (44.65 مليون دولار) ربحا صافيا في ثلاثة أشهر حتى 31 مارس آذار هبوطا من 241 مليون درهم قبل عام.

وقالت الشركة إنها حققت ربحا استثنائيا قدره 143 مليون درهم من بيع أصول في الربع الأول من 2013.

وذكرت دانة غاز في بيان نتائجها الفصلية أنها تسلمت من الحكومة المصرية مبلغا قدره ثلاثة ملايين دولار لكنها لم تتلق أي مستحقات من حكومة إقليم كردستان منذ ديسمبر كانون الأول 2013.

ونتج عن ذلك ارتفاع المستحقات التجارية المتأخرة لدانة غاز بواقع 68 مليون دولار إلى 583 مليون دولار إجمالا وهو ما أدى إلى وصول الرصيد النقدي للشركة إلى 155 مليون دولار.

وكان ألمان-وارد قال للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف في وقت سابق اليوم الخميس إن الشركة تأمل في تلقي دفعة من مستحقاتها من الحكومة المصرية في يونيو حزيران.