شركة التطوير والاستثمار السياحي في أبوظبي تقلص خسائرها في 2013

2 يونيو حزيران (رويترز) - قلصت شركة التطوير والاستثمار السياحي في أبوظبي التي تبني فرعا لمتحف اللوفر في الامارة خسائرها في العام 2013 مع نمو الإيرادات.

وقالت الشركة المملوكة بالكامل للحكومة في إخطار لبورصة لندن - حيث تدرج الشركة أدوات دين - إنها سجلت خسائر صافية 1.13 مليار درهم (307.7 مليون دولار) في 2013 مقارنة مع خسائر بلغت 2.15 مليار درهم في العام السابق.

واضاف البيان أن الإيرادات زادت في 2013 إلى 3.58 مليار درهم من 1.27 مليار في العام السابق.