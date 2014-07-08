ارتفاع ايرادات الاتحاد للطيران 28% في النصف/1

أبوظبي 8 يوليو تموز (رويترز) - أعلنت شركة الاتحاد للطيران اليوم الثلاثاء أن إيرادات النصف الأول قفزت 28 بالمئة في النصف الأول من العام بفضل نمو اعداد الركاب وأحجام الشحن.

وذكرت الشركة في بيان أن ايرادات الربع الأول بلغت 3.2 مليار دولار في ستة أشهر حتى نهاية يونيو حزيران 2014 مقارنة مع 2.5 مليار في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وارتفعت ايرادات الشركة من المشاركة في الرمز وحصصها في شركات طيران اخري 31 بالمئة إلى 471 مليون دولار. وزاد عدد الركاب على طائرات الاتحاد 22 بالمئة في النصف الأول إلى 6.7 مليون راكب وزاد حجم الشحنات 25 بالمئة إلى 268 ألفا و713 طنا.

وقال الرئيس التنفيذي جيمس هوجان "نتبنى خططا طموحة كي تستمر قوة الدفع في النصف الثاني من 2014 مع اضافة خمس وجهات اخرى لشبكتنا العالمية ودخول الطائرة ايرباص 380 وبوينج 787 الخدمة ما يعزز مكانتنا القيادية في السوق العالمية."

وتطير الشركة التي بدأت العمل في 2003 إلى 98 وجهة بنهاية النصف الأول مقارنة مع 92 وجهة في نفس الفترة من العام الماضي.

واشترت الاتحاد غير المدرجة حصصا في اير برلين واير لينجوس واكدت الشهر الماضي انها توصلت لاتفاق مع الناقلة الايطالية اليطاليا لشراء حصة 49 بالمئة وينتظر الاستثمار موافقة نهائية من الجهة التنظيمية.