نمو أرباح شعاع كابيتال لأكثر من 4 أمثالها في الربع/2

دبي 15 يوليو تموز (رويترز) - قال بنك الاستثمار شعاع كابيتال في دبي إن أرباح الربع الثاني من العام زادت إلى أكثر من أربعة أمثالها مع تعافي أسواق المال في الإمارة مما ساهم في زبادة دخل إدارة الأصول والرسوم والإقراض.

وقالت شعاع في بيان اليوم الثلاثاء إن صافي الربح قفز إلى 6.2 مليون درهم (1.7 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة لنهاية يونيو حزيران من 1.3 مليون درهم قبل عام في حين ارتفعت الإيرادات إلى 52 مليون درهم من 43.4 مليون درهم.

وفي النصف الأول من العام بلغ صافي الربح 14.4 مليون درهم مقابل خسارة 4.6 مليون درهم قبل عام وارتفعت الايرادات 46 بالمئة إلى 116.2 مليون درهم.

وقال الشيخ مكتوم حشر آل مكتوم رئيس مجلس الإدارة التنفيذي "شهدت شعاع نتائج قوية في النصف الأول من العام الحالي في ظل استمرار التحسن في الإيرادات والأرباح الأمر الذي يؤكد عودة شعاع إلى الربحية المستدامة.