نمو صافي ربح سوق دبي المالي لأكثر من 3 أمثاله في الربع/2

دبي 17 يوليو تموز (رويترز) - قالت شركة سوق دبي المالي اليوم الخميس إن صافي الربح ارتفع لأكثر من ثلاثة أمثاله في الربع الثاني من العام بفعل زيادة أحجام التداول.

وحققت شركة البورصة الخليجية الوحيدة المدرجة 252.5 مليون درهم (68.7 مليون دولار) ربحا صافيا في الأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو حزيران مقارنة مع 69.5 مليون قبل عام.

وبحسب البيان قفزت قيمة الأوراق المالية المتداولة بالبورصة 234 بالمئة إلى 126.9 مليار درهم في الفترة ذاتها.