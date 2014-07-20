نمو أرباح بنك الاتحاد الوطني الإماراتي 5.6% بالمئة في الربع/2

دبي 20 يوليو تموز (رويترز) - اعلن بنك الاتحاد الوطني الذي تمتلك حكومة أبوظبي 50 بالمئة من رأسماله نمو صافي ربح الربع الثاني 5.6 بالمئة لتأتي النتائح أعلى قليلا من توقعات المحللين.

وذكر خامس أكبر بنك في بورصة أبوظبي من حيث القيمة السوقية في إشعار للبورصة ان ارباحه الصافية بلغت 515.6 مليون درهم (140.4 مليون دولار) في ثلاثة اشهر حتى نهاية يونيو حزيران ارتفاعا من 488.83 مليون درهم قبل عام.