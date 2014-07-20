مقدمة 1-صافي ربح أبوظبي الإسلامي يقفز في الربع/2 مع ارتفاع الإيرادات

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من ستانلي كارفالو

أبوظبي 20 يوليو تموز (رويترز) - تجاوز مصرف أبوظبي الإسلامي أكبر بنك إسلامي في الإمارة توقعات المحللين اليوم الأحد بإعلانه عن قفزة 22.6 بالمئة في صافي ربح الربع الثاني من العام مع ارتفاع الإيرادات بفضل زيادة دخل الأنشطة الأساسية.

وحقق البنك الذي نال في مايو أيار الموافقة التنظيمية على شراء جانب كبير من أنشطة التجزئة لباركليز في الإمارات العربية المتحدة ربحا صافيا بلغ 454.8 مليون درهم (123.8 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو حزيران مقارنة مع 371 مليون درهم في الفترة ذاتها من 2013.

وفي وقت سابق هذا الشهر توقع ثلاثة محللين استطلعت رويترز آراءهم أن يبلغ صافي الربح 406 ملايين درهم في المتوسط.

وقال البنك إن زيادة صافي الدخل 13.9 إلى 1.08 مليار درهم ساهمت في ارتفاع الأرباح.

ويعد تحسن جودة الأصول محركا رئيسيا لنمو أرباح البنوك في الإمارات العربية المتحدة في الفترات الأخيرة مع تعافي البلاد من أزمة ديون دبي وانفجار فقاعة عقارية نهاية العقد الماضي.

وأعلن بنك الإتحاد الوطني في وقت سابق اليوم أنه حقق زيادة 5.6 بالمئة في صافي ربح الربع الثاني مع تراجع مخصصات خفض القيمة.