صافي ربح اتصالات الإماراتية يقفز 26% في الربع‭/‬2

دبي 20 يوليو تموز (رويترز) - سجلت شركة اتصالات الإماراتية قفزة نسبتها 26 بالمئة في صافي أرباح الربع الثاني لتتجاوز النتائج متوسط توقعات المحللين وذلك بدعم من استحواذها على حصة أغلبية في اتصالات المغرب.

ووفقا لحسابات رويترز بلغ صافي ربح اتصالات - التي تعمل في 19 دولة في الشرق الأوسط - 2.5 مليار درهم (680.7 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 يونيو حزيران مقارنة مع 1.98 مليار درهم قبل عام.

وتوقع محللون أن تسجل اتصالات في المتوسط 2.19 مليار ريال أرباحا صافية في الربع الثاني.

ولم تذكر الشركة البيانات التفصيلية للربع الثاني وقالت في بيان اليوم الأحد إن صافي ربح النصف الاول من العام زاد 19 بالمئة إلى 4.5 مليار درهم.

وفي مايو ايار اشترت اتصالات 53 بالمئة في اتصالات المغرب مقابل 4.14 مليار بورو.

وأضاف البيان أن عملية الشراء عززت الإيرات المجمعة حتى نهاية يونيو حزيران بنسبة 27 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 12.6 مليار درهم كما عززت قاعدة المشتركين بالنسبة ذاتها لتصل إلى 182 مليون مشترك.

وقالت الشركة وهي ثاني أكبر مشغل للاتصالات في الخليج من حيث القيمة السوقية إن مجلس إدارتها أوصى بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 0.35 درهم للسهم عن النصف الأول من العام.

(الدولار = 3.6725 درهم إماراتي)