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نمو صافي أرباح بنك أبوظبي التجاري 22% في الربع/2

Tue Jul 22, 2014 10:32am GMT
 
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دبي 22 يوليو تموز (رويترز) - تجاوزت نتائج بنك أبوظبي التجاري توقعات المحللين إذ أعلن رابع أكبر بنك في الامارات العربية المتحدة من حيث القيمة السوقية نمو أرباحه الصافية 22 بالمئة في الربع الثاني من العام.

وقالت البنك في بيان إن صافي أرباحه العائدة للمساهمين بلغ 1.06 مليار درهم (288.6 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 يونيو حزيران مقارنة مع 868.5 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وتوقع ستة محللين استطلعت رويترز آراءهم في وقت سابق من هذا الشهر أن يحقق البنك في المتوسط ربحا صافيا قدره 983.8 مليون درهم.

(الدولار = 3.6730 درهم إماراتي) (إعداد نادية الجويلي للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
 