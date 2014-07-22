مقدمة 1-نمو أرباح بنك الخليج الأول الإماراتي 16% في الربع/2

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دبي 22 يوليو تموز (رويترز) - جاءت النتائج الفصلية لبنك الخليج الأول ومقره أبوظبي متوافقة مع توقعات المحللين حيث أعلن البنك اليوم الثلاثاء أنه حقق زيادة 16 بالمئة في صافي ربح الربع الثاني من العام بدعم من دخل الإقراض.

وقال بنك الخليج الأول ثاني أكبر بنك في الإمارات العربية المتحدة من حيث القيمة السوقية في بيان بالبريد الإلكتروني إن أرباحه الصافية بلغت 1.35 مليار درهم (367.6 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو حزيران.

كان ستة محللين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا في المتوسط أن يحقق البنك ربحا صافيا قدره 1.33 مليار درهم في الربع الثاني.

وتعزز نمو الأرباح بزيادة 12 بالمئة على أساس سنوي في صافي دخل الفائدة والتمويل الإسلامي الذي ارتفع إلى 1.65 مليار درهم بفضل تحسن هامش صافي الفائدة وزيادة الإقراض.

وبلغ إجمالي الإقراض 128.2 مليار درهم في 30 يونيو حزيران بزيادة أربعة بالمئة منذ 31 مارس أذار وستة بالمئة منذ 30 يونيو حزيران 2013. وبلغت الودائع في 30 يونيو حزيران 137.5 مليار درهم بزيادة ستة بالمئة و11 بالمئة على الترتيب.

وارتفع دخل غير الفائدة 18 بالمئة على أساس سنوي إلى 641 مليون درهم بفعل زيادة مساهمات الوحدات التابعة.

وقال أندريه صايغ الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول في البيان إن الأداء التشغيلي والمالي للبنك في النصف الأول من 2014 يبشر بأداء جيد في النصف الثاني من العام وما بعده.