إيرادات ماجد الفطيم الاماراتية تقفز 14% في النصف/1

دبي 23 يوليو تموز (رويترز) - أعلنت شركة ماجد الفطيم المتخصصة في بناء مراكز التسوق اليوم الأربعاء ارتفاع إيراداتها 14 بالمئة في النصف الأول من العام بفضل نمو قطاعات أنشطتها.

وقالت الشركة التي تملك وتدير سلسلة متاجر كارفور في الشرق الأوسط في بيان إنها حققت إيرادات بلغت 12.8 مليار درهم (3.5 مليار دولار) في ستة أشهر حتى 30 يونيو حزيران.

وبلغت أرباح الشركة من العمليات المستمرة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين 13 بالمئة على أساس سنوي إلى 1.8 مليار درهم في النصف الأول من 2014.

وقالت شركة ماجد الفطيم التي شيدت منحدرا مغلقا للتزلج على الجليد في دبي إنها سجلت نموا في قطاعات عملها الثلاثة وهي التجزئة والعقارات والمشروعات.

ونمت مبيعات أنشطة التجزئة 15 بالمئة إلى 10.5 مليار درهم بينما بلغ إيرادات الأنشطة العقارية 1.9 مليار درهم بارتفاع 10 بالمئة على أساس سنوي.

وسجلت وحدة المشروعات التي تضم أصولا ترفيهية إيرادات قيمتها 506 ملايين درهم بارتفاع 21 بالمئة عن الفترة المقابلة من 2013.