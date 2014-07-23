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صافي ربح بنك المشرق في دبي يقفز 45% في الربع/2

Wed Jul 23, 2014 11:13am GMT
 
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دبي 23 يوليو تموز (رويترز) - أعلن بنك المشرق ثالث أكبر مصرف في دبي من حيث الأصول اليوم الأربعاء أن صافي ربحه قفز 45 بالمئة في الربع الثاني من العام.

وقال البنك في بيان إنه سجل أرباحا صافية قدرها 585 مليون درهم (159.3 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 يونيو حزيران ارتفاعا من 402.6 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وكانت أرقام كابيتال توقعت وصول أرباح البنك في الربع الثاني إلى 532 مليون درهم.

(الدولار = 3.6728 درهم إماراتي) (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 