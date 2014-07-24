Sat 24 Dec 2016 | 12:47 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

نمو صافي أرباح دو للاتصالات في دبي 15.6% في الربع/2 متجاوزا التوقعات

Thu Jul 24, 2014 6:18am GMT
 
[-] نص [+]

دبي 24 يوليو تموز (رويترز) - أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) ثاني أكبر شركة للاتصالات في الإمارات العربية المتحدة اليوم الخميس نمو صافي أرباحها 15.6 بالمئة في الربع الثاني من العام متجاوزا توقعات المحللين.

وحققت الشركة التي أنهت احتكار مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) للسوق المحلية في عام 2007 ربحا صافيا قدره 547.7 مليون درهم (149.1 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 يونيو حزيران ارتفاعا من 473.9 مليون درهم قبل عام.

وكان محللون استطلعت رويترز أراءهم توقعوا في المتوسط أن تحقق دو ربحا فصليا قدره 498.8 مليون درهم.

(الدولار = 3.6730 درهم إماراتي) (إعداد نادية الجويلي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
 