نمو صافي أرباح دو للاتصالات في دبي 15.6% في الربع/2 متجاوزا التوقعات

دبي 24 يوليو تموز (رويترز) - أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) ثاني أكبر شركة للاتصالات في الإمارات العربية المتحدة اليوم الخميس نمو صافي أرباحها 15.6 بالمئة في الربع الثاني من العام متجاوزا توقعات المحللين.

وحققت الشركة التي أنهت احتكار مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) للسوق المحلية في عام 2007 ربحا صافيا قدره 547.7 مليون درهم (149.1 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 يونيو حزيران ارتفاعا من 473.9 مليون درهم قبل عام.