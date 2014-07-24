مقدمة 2-بنك الإمارات دبي الوطني يخفض توقعاته لنمو الإقراض

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من ديفيد فرينش

دبي 24 يوليو تموز (رويترز) - خفض بنك الإمارات دبي الوطني توقعاته لنمو الإقراض في عام 2014 لكنه رفع توقعاته لربحية إقراضه هذا العام بعدما أعلن اليوم الخميس أن صافي ربحه للربع الثاني للعام قفز 34.8 في المئة متجاوزا توقعات المحللين.

وقال سوريا سوبرامانيان المدير المالي لبنك الإمارات دبي الوطني للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف لإعلان النتائج إن أكبر بنك في دبي يتوقع نمو الإقراض أربعة إلى خمسة في المئة هذا العام. ويقل ذلك عن توقعات البنك في بداية العام عند سبعة إلى ثمانية في المئة.

وقال سوبرامانيان إن هذا التغير جاء بناء على مستويات الإقراض الحالية والمنافسة الحادة في السوق. ونما إجمالي قروض البنك 1.4 في المئة فقط منذ نهاية العام الماضي.

ورغم قيامه بخفض النمو المتوقع للإقراض رفع بنك الإمارات دبي الوطني توقعاته لهامش صافي الفائدة إلى 2.7-2.8 في المئة من 2.5-2.6 في المئة.

وقال سوبرامانيان إن هامش صافي الفائدة استقر حول مستواه الحالي 2.77 في المئة رغم ضغوط المنافسة وهو ما جعل البنك يعدل توقعاته بالزيادة.

وتمتعت البنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة بنمو قوي للأرباح في الأرباع السابقة مع استفادة القطاع من الاقتصاد المحلي القوي. وتوقع محللون في مسح أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات 4.3 في المئة هذا العام.