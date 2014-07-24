مقدمة 1-صافي ربح دبي الإسلامي يقفز 59.6% في الربع/2 متجاوزا التوقعات

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دبي 24 يوليو تموز (رويترز) - أعلن بنك دبي الإسلامي أكبر المصارف الإسلامية في الإمارات العربية المتحدة اليوم الخميس أن صافي ربحه قفز 59.6 بالمئة في الربع الثاني من العام مدعوما بارتفاع الدخل من الرسوم والاستثمارات ليفوق توقعات المحللين.

وقال البنك في بيان إلى البورصة إنه حقق أرباحا صافية بلغت 667.5 مليون درهم (181.8 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 يونيو حزيران ارتفاعا من 418.2 مليون درهم في الفترة المقابلة من عام 2013.

وكان متوسط توقعات أربعة محللين استطلعت رويترز آراءهم أن يبلغ صافي ربح البنك 627.3 مليون درهم في الربع الثاني.

وتأتي هذه النتائج استمرارا لموسم الإعلان عن نتائج إيجابية للبنوك في الإمارات العربية المتحدة والتي قفزت أرباحها في الفصول الأخيرة بفضل نمو الاقتصاد المحلي وتحسن جودة الأصول. وفي نهاية العقد الماضي تسببت مشكلات متعلقة بديون الشركات وأزمة في سوق العقارات في تقليص أرباح البنوك.

وأعلن بنك الإمارات دبي الوطني اليوم الخميس ارتفاع صافي ربحه 34.8 بالمئة في الربع الثاني بينما سجلت أغلبية البنوك في أبوظبي نموا للأرباح في خانة العشرات خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو حزيران.

ولقيت أرباح دبي الإسلامي دعما من زيادة نسبتها 34.5 بالمئة في الدخل من العمولات والرسوم وأنشطة الصرف الأجنبي إلى جانب نمو إيرادات الاستثمارات العقارية وغيرها.

وحظي البنك أيضا بدعم من تراجع مخصصات انخفاض القيمة 13.3 بالمئة على أساس سنوي إلى 160.3 مليون درهم في الربع الثاني.

وبلغت ودائع العملاء 94.8 مليار درهم في نهاية يونيو حزيران بارتفاع 20 بالمئة عن نهاية 2013 بينما زاد إجمالي القروض 18 بالمئة في نفس الفترة إلى 66.1 مليار درهم.

كان بنك دبي الإسلامي استكمل شراء حصة نسبتها 24.9 بالمئة في بنك بانين الشريعة الاندونيسي في يونيو حزيران.