صافي ربح أرامكس في دبي يرتفع 12% في الربع/2

دبي 24 يوليو تموز (رويترز) - أعلنت شركة أرامكس لخدمات النقل والشحن في دبي اليوم الخميس ارتفاعا بنسبة 12 في المئة في صافي ربح الربع الثاني تمشيا مع توقعات المحللين.

وسجلت الشركة ربحا صافيا بلغ 80.8 مليون درهم في الربع الثاني

مقارنة مع 72.3 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام 2013.

وكان محللون توقعوا في مسح أجرته رويترز ربحا صافيا في الربع الثاني قدره 80.2 مليون درهم.