مقدمة 1-نمو صافي ربح أرامكس في دبي 12% في الربع/2 متماشيا مع التوقعات

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دبي 24 يوليو تموز (رويترز) - أعلنت شركة أرامكس لخدمات النقل والشحن في دبي اليوم الخميس ارتفاعا بنسبة 12 في المئة في صافي ربح الربع الثاني من العام بما يتماشى مع توقعات المحللين بدعم من نمو الإيرادات في سوقها الخليجية الرئيسية.

وقال بيان إلى البورصة إن الشركة سجلت ربحا صافيا بلغ 80.8 مليون درهم (22 مليون دولار) في الربع الثاني مقارنة مع 72.3 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام 2013.

وجاءت النتائج متماشية مع تقديرات المحللين الذين توقعوا في استطلاع أجرته رويترز أن يصل صافي الربح في الربع الثاني إلى 80.2 مليون درهم في المتوسط.

وقالت أرامكس وهي سهم مفضل لدى مديري الصناديق بالمنطقة إن إيرادات الربع الثاني ارتفعت إلى 917 مليون درهم بزيادة تسعة في المئة مقارنة مع الفترة نفسها قبل عام حيث جاءت العائدات القوية من منطقة الخليج مصحوبة بتحسن في الأداء في أوروبا وآسيا وأفريقيا.

وجاءت الزيادة في الأرباح رغم أن الشركة جنبت نفقات استثنائية قدرها 5.6 مليون درهم تتعلق باستحواذها على شركة البريد السريع الأسترالية ميل كول كوريرز التي اشترتها في يونيو حزيران مقابل 33 مليون دولار أسترالي (31.2 مليون دولار أمريكي) لدعم أنشطتها الخاصة بالتجارة الألكترونية في آسيا.

وقال حسين هاشم الرئيس التنفيذي لأرامكس إن الشركة ستواصل السعي لاقتناص مزيد من الفرص "للاستثمار في شركات ذات حيثية قوية وذلك في إطار خططنا التوسعية المعلنة وسعينا للاستفادة من نموذجنا التشغيلي للأصول الخفيفة ومن شبكة تحالفاتنا العالمية."

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