مقدمة 1-نمو صافي ربح ارابتك في دبي 11% في الربع/2 دون توقعات المحللين

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دبي 27 يوليو تموز (رويترز) - أعلنت شركة ارابتك العقارية التي أثارت تقلبات حادة في سوق دبي المالي نمو صافي أرباحها 11 بالمئة في الربع الثاني من العام وهو ما جاء دون توقعات المحللين.

وقالت الشركة في بيان صدر اليوم الأحد إن صافي الأرباح ارتفع إلى 103 ملايين درهم (28.1 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 يونيو حزيران من 92 مليون درهم قبل عام.

ودار متوسط توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم حول أرباح قدرها 111 مليون درهم.

وقفزت ايرادات الشركة 51 بالمئة إلى 2.41 مليار درهم بفضل نمو أعمال الشركة في دولة الامارات العربية المتحدة وأسواق خليجية أخرى.

وتباطأ نمو الأرباح عن الربع الأول من العام. وخلال النصف الأول قفز صافي الربح 55 بالمئة إلى 240 مليون درهم في حين زادت الإيرادات 45 بالمئة إلى 4.56 مليار درهم.

وبعد أن تضاعف سعر سهم ارابتك إلى أكثر من ثلاثة أمثاله في وقت سابق من هذا العام هبط أكثر من الثلثين مع ظهور توترات بين المساهم الرئيسي شركة آبار للاستثمار وحسن اسميك الرئيس التنفيذي لارابتك انتهت باستقالة اسميك في يونيو حزيران.

وأدى هبوط السهم إلى عمليات بيع أثار موجات صدمة في كافة أنحاء سوق دبي التي فقدت 30 مليار دولار من قيمتها السوقية وإن كانت استردت الآن نحو نصف تلك الخسائر.