مصحح-الدار العقارية تتوقع صافي أرباح تشغيل 1.5 مليار درهم اعتبارا من 2015

أبوظبي 3 أغسطس آب (رويترز) - تتوقع شركة الدار العقارية أن تحقق أرباح تشغيل صافية 1.5 مليار درهم (408 ملايين دولار) اعتبارا من عام 2015 فصاعدا بفضل تسليم وحدات سكنية وأنشطة تجارية في مشروع مركز التسوق الجديد ياس مول الذي سيفتتح في نوفمبر تشرين الثاني.