مقدمة 1-قفزة في صافي أرباح الدار العقارية في أبوظبي خلال الربع/2

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أبوظبي 3 أغسطس آب (رويترز) - أعلنت شركة الدار العقارية أكبر مطور عقاري في أبوظبي اليوم الأحد قفزة في صافي أرباح الربع الثاني بعد استثناء مكاسب غير متكررة في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وقالت الدار العقارية التي شيدت حلبة سباق فورمولا 1 في إمارة أبوظبي إنها حققت ربحا فصليا قدره 506 ملايين درهم (138 مليون دولار) بارتفاع 168 بالمئة عن 189 مليون درهم قبل عام.

وتستثني أرباح الربع الثاني من العام السابق 1.06 مليار درهم ‭‭‭"‬‬‬مكاسب غير متكررة تم تسجيلها مرة واحدة‭‭‭"‬‬‬ من صفقة الاندماج مع منافستها صروح في 2013 .

وجاءت أرقام الربع الثاني من العام الحالي متفقة تقريبا مع متوسط توقعات محللين استطلعت رويترز أراءهم بربح صاف قدره 511 مليون درهم.

وقالت الشركة إن إيراداتها بلغت 2.19 مليار درهم في الربع الثاني بزيادة قدرها 74 في المئة عن إيرادات الفترة نفسها من العام الماضي.

وكانت الدار العقارية التي تملك فيها حكومة أبوظبي حصة الأغلبية من أشد المتضررين من انهيار سوق العقارات في الإمارة وتلقت حزمة إنقاذ حكومية قوامها عشرة مليارات دولار في 2010.

وقال جريج فيوير المدير المالي للدار العقارية في مؤتمر عبر الهاتف بعد إعلان النتائج إن إجمالي دين الشركة تم خفضه منذ ذلك الحين إلى عشرة مليارات درهم من 14.2 مليار درهم.