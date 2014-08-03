بيان: صافي ربح دبي للاستثمار يرتفع بأكثر من مثليه في النصف/1

دبي 3 أغسطس آب (رويترز) - قالت شركة دبي للاستثمار اليوم الأحد إن صافي ربحها في الستة أشهر الأولى من العام ارتفع بأكثر من مثليه بفضل مكاسب من بيع أحد أصولها.

وحققت دبي للاستثمار التي تمتلك فيها دبي للاستثمارات الحكومية حصة قدرها 11.5 في المئة صافي ربح بلغ 805 ملايين درهم (219.2 مليون دولار) في الستة أشهر حتى 30 يونيو حزيران مقارنة مع 370 مليون درهم في الفترة نفسها من 2013.

ولم تعلن دبي للاستثمار أرقاما فصلية لكن حسابات لرويترز أظهرت أن الشركة حققت صافي ربح قدره 540 مليون درهم في الربع الثاني من العام بناء على بيانات مالية. ويزيد ذلك عن ثلاثة أمثال صافي الربح في الربع الثاني من العام الماضي البالغ 158.5 مليون درهم.

وفي مايو أيار باعت دبي للاستثمار حصة قدرها 66 في المئة في وحدة الأدوية جلوبالفارما التي تمتلكها بالكامل إلى مجموعة مستثمرين بقيادة سانوفي الفرنسية للأدوية. وساهم ذلك بربح قدره 472 مليون درهم في النصف الأول بحسب البيان.