نمو أرباح إعمار العقارية في دبي 29% في الربع/2

دبي 4 أغسطس آب (رويترز) - أعلنت إعمار العقارية أكبر شركة عقارات في دبي اليوم الاثنين ارتفاع صافي ربحها 28.6 بالمئة في الربع الثاني من العام الحالي بما يفوق توقعات المحللين لكنها سجلت تراجعا في إيرادات المبيعات العقارية بالإمارة.

وقالت إعمار في بيان إلى بورصة دبي إنها حققت أرباحها صافية بلغت 868 مليون درهم (236.3 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 يونيو حزيران مقارنة مع 675 مليون درهم في الفترة المقابلة من عام 2013.

وشيدت إعمار برج خليفة أطول برج في العالم.

وتجاوزت الأرباح تقديرات المحللين الذين توقعوا وصول صافي الربح في الربع الثاني إلى 839.8 مليون درهم في المتوسط.

وأظهرت حسابات رويترز التي تستند إلى بيانات النصف الأول من العام أن الشركة باعت عقارات بقيمة 3.12 مليار درهم في الربع الثاني انخفاضا من 3.29 مليار درهم في نفس الربع من العام الماضي.