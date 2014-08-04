مقدمة 1-نمو أرباح إعمار 29% في الربع/2 رغم تراجع مبيعات المنازل

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دبي 4 أغسطس آب (رويترز) - أعلنت إعمار العقارية أكبر شركة عقارات في دبي اليوم الاثنين ارتفاع صافي ربحها 28.6 بالمئة في الربع الثاني من العام بما يفوق توقعات المحللين لكنها سجلت تراجعا في إيرادات المبيعات العقارية بالإمارة.

وقالت الشركة المشيدة لبرج خليفة أطول برج في العالم في بيان لبورصة دبي إنها حققت أرباحا صافية بلغت 868 مليون درهم (236.3 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو حزيران مقارنة مع 675 مليون درهم في الفترة المقابلة من 2013.

وتجاوزت الأرباح تقديرات المحللين الذين توقعوا وصول صافي الربح في الربع الثاني إلى 839.8 مليون درهم في المتوسط.

وينظر إلى نتائج إعمار كمؤشر مهم على حالة السوق العقارية في دبي التي تعافت في العامين الأخيرين بعد الانهيار الذي أعقب الأزمة الاقتصادية العالمية في 2008.

لكن تجدد المضاربات والإعلان عن مشاريع جديدة رفعا الأسعار التي لم تعد في متناول كثيرين الأمر الذي أبطأ المبيعات وأثار المخاوف من فقاعة جديدة في السوق العقارية.

وقالت جيه.ال.ال الاستشارية في أحدث تقرير لها إن هناك تباطؤا في حجم مبيعات الوحدات السكنية في دبي في الربع الثاني.

وأظهرت حسابات رويترز التي تستند إلى بيانات النصف الأول من العام أن الشركة باعت عقارات بقيمة 3.12 مليار درهم في الربع الثاني انخفاضا من 3.29 مليار درهم في نفس الربع من العام الماضي.