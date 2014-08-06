ربح دانة غاز الإماراتية يقفز 70% في الربع/2 لزيادة الإنتاج

دبي 6 أغسطس آب (رويترز) - قالت شركة الطاقة الإماراتية دانة غاز اليوم الأربعاء إن صافي ربح الربع الثاني من العام قفز 70 بالمئة بفعل زيادة الإنتاج.

وقالت الشركة في إشعار للبورصة إنها حققت 169 مليون درهم (46 مليون دولار) ربحا صافيا مقارنة مع 100 مليون درهم قبل عام.

وبلغت الإيرادات 685 مليون درهم في الربع الثاني ارتفاعا من 528 مليون درهم.

وقالت دانة إن متوسط حجم الإنتاج الإجمالي زاد 17 بالمئة إلى 72 ألفا و200 برميل من المكافئ النفطي يوميا في الربع الثاني.

كانت شركة الطاقة التي مقرها الشارقة واجهت مشاكل في استرداد مدفوعات عن أصول للتنقيب والإنتاج في مصر ومنطقة كردستان العراق بسبب القلاقل السياسية هناك.

وقالت دانة إنها لم تتلق مدفوعات تذكر من كردستان منذ يوليو تموز 2013 وإنها تأخذ خطوات لاستئناف المدفوعات في أسرع وقت ممكن.