أرباح دريك آند سكل الإماراتية تهبط 41% في الربع/2

دبي 10 أغسطس آب (رويترز) - سجلت شركة دريك آند سكل للمقاولات ومقرها دبي انخفاضا نسبته 41 بالمئة في صافي أرباح الربع الثاني من العام بفعل "تأخيرات تشغيلية" لمشروع كبير في السعودية لتأتي النتائج دون متوسط توقعات المحللين.

وقال بيان اليوم الأحد إن الشركة سجلت ارباحا صافية قيمتها 25.88 مليون درهم (7.05 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو حزيران مقارنة مع 43.96 مليون درهم في الفترة المقابلة من 2013.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن تسجل الشركة أرباحا في المتوسط عند 48.8 مليون درهم في الربع الثاني.

ووفقا للبيان بلغت إيرادات الربع الثاني 1.1 مليار درهم مقارنة مع 1.34 مليار قبل عام.

ونقل البيان عن محتار صافي الرئيس التنفيذي للشركة قوله "شهدنا تراجعا طفيفا في معدلات نمو الإيرادات مع انخفاض في مستويات الربحية على أساس سنوي في مشاريعنا الرئيسية في السعودية وشهدنا تجاوزات في التكاليف على صعيد أعمال المقاولات العامة في الربعين الأول والثاني ما أثّر إلى حد كبير على الهوامش التشغيلية وصافي الدخل."

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