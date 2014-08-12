صافي ربح مستشفيات النور يقفز 79% في النصف/1

أبوظبي 12 أغسطس آب (رويترز) - قالت مجموعة مستشفيات النور الإماراتية إن صافي أرباحها قفز 79 بالمئة في النصف الأول من العام مع زيادة عدد مرضى العيادات الخارجية.

وقالت المجموعة المدرجة في بورصة لندن إن صافي الربح ارتفع إلى 44.5 مليون دولار بينما زادت الإيرادات 25 بالمئة إلى 224.8 مليون دولار.

وقال الرئيس التنفيذي المنتهية ولايته قاسم العوم إن مجموعة مستشفيات النور عينت 31 طبيبا إضافيا في الأشهر الستة الأولى من العام وهو ما مكنها من علاج مزيد من المرضى الذين لا يحتاجون للإقامة لليلة واحدة في المستشفى.

وزاد عدد المرضى الذين عولجوا في العيادات الخارجية 20 بالمئة عن العام السابق.

وقال العوم إن الشركة تتوقع أن تلبي هدف توظيف ما بين 70 و80 طبيبا إضافيا في 2014.

وأضاف "مازلنا نتجه لتحقيق نمو قوي عبر برنامجنا لتعيين الأطباء وافتتاح ثلاثة مراكز طبية."

وأعلنت الشركة الأسبوع الماضي أن رونالد لافاتير سيحل محل العوم في وقت لاحق هذا العام.

واقترح مجلس إدارة الشركة توزيعات نقدية مؤقتة بواقع 3.7 بنس للسهم تصرف في العاشر من أكتوبر تشرين الأول وهي أول توزيعات نصف سنوية لمساهمي الشركة.