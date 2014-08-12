ارتفاع أرباح داماك دبي 18% في الربع/2 مع زيادة المبيعات

من ماثيو سميث

دبي 12 أغسطس آب (رويترز) - حققت داماك العقارية التي مقرها دبي زيادة 18 بالمئة في أرباح الربع الثاني من العام وقالت إن الطلب على العقارات الفاخرة سيظل قويا رغم مؤشرات التباطؤ في القطاع العقاري بالإمارة.

وبحسب إشعار تنظيمي حققت داماك 253 مليون دولار ربحا في الأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو حزيران في حين زادت الإيرادات 37 بالمئة إلى 556 مليون دولار. وبلغت المبيعات 1.68 مليار دولار في النصف الأول من 2014 بزيادة 75 بالمئة على أساس سنوي.

وتراجعت أسعار العقارات في دبي أكثر من النصف عن ذروة 2008 بسبب تخمة المعروض وأزمة ديون دبي لكن الانتفاضات والقلاقل في الدول العربية الأخرى أدت إلى نزوح الأموال والأشخاص إلى دبي مما ساعد القطاع العقاري في الإمارة على التعافي.

وعادت الأسعار إلى مستويات ما قبل الأزمة لكن جيه.ال.ال الاستشارية قالت في تقرير حديث إن هناك تباطؤا ملحوظا في حجم مبيعات العقارات السكنية في دبي في الربع الثاني.

وشهدت إعمار العقارية أكبر منافسي داماك تراجعا طفيفا في المبيعات العقارية في الأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو حزيران. وقال حسين سجواني الرئيس التنفيذي لداماك إن الطلب على العقارات الفاخرة مازال قويا مضيفا أن الوضع الحالي بالقطاع قابل للاستمرار بفعل عدم التوازن بين العرض والطلب في الشريحة الفاخرة.

كانت داماك أدرجت شهادات إيداع دولية في لندن في ديسمبر كانون الأول الماضي وتنوي طرح خيار على المستثمرين لتحويل الشهادات إلى أسهم عادية ستدرج في سوق الأسهم الرئيسية بدبي.