طاقة أبوظبي تتحول إلى الربحية في الربع/2

دبي 13 أغسطس آب (رويترز) - تحولت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) إلى الربحية في الربع الثاني من العام بدعم من إنتاج قياسي للنفط والغاز.

وقالت الشركة في بيان اليوم الأربعاء إنها حققت أرباحا صافية بلغت 239 مليون درهم (65.1 مليون دولار) في ربع السنة المنتهي 30 يونيو حزيران مقارنة مع خسارة قدرها 172 مليون درهم قبل عام.

وتملك حكومة أبوظبي 75 بالمئة من أسهم الشركة التي تعمل في مجال التنقيب عن النفط والإمداد بالكهرباء.

وترجع خسارة طاقة قبل عام بشكل كبير إلى خسارة استثنائية قدرها 114 مليون درهم في قيم مشتقات وأدوات تحوط وأخرى بقيمة 51 مليون درهم بسبب أسعار الصرف.

وتكبدت طاقة في الربع الثاني من العام الحالي خسارة قيمتها 62 مليون درهم فقط في المشتقات وربحا قدره 14 مليون درهم من أسعار الصرف.

وبلغت إيرادات الربع الثاني 6.52 مليار درهم مقابل 5.86 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال بيان طاقة إن الشركة حققت إنتاجا قياسيا للنفط والغاز بلغ 158 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميا في المتوسط على مدى النصف الأول من العام بزيادة 24 بالمئة على الأساس سنوي.