مقدمة 1-طاقة أبوظبي تتحول للربحية في الربع/2 وتلغي صفقات بالعراق والهند

(لإضافة تفاصيل)

من ستانلي كارفالو

دبي 13 أغسطس آب (رويترز) - تحولت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) إلى الربحية في الربع الثاني من العام وقالت إنها تخلت عن خطط استحواذ في الهند والعراق لتعزيز تدفقاتها النقدية وتقليص مديونيتها.

ويؤكد هذا الإعلان تحولا في استراتيجية الشركة التي طالما كانت أحد أنشط مستثمري أبوظبي في الخارج وتملك أصولا في أنحاء العالم من بينها منشآت لإنتاج النفط في بحر الشمال ومحطات للكهرباء في الهند وغانا والمغرب.

وتخلى كونسورتيوم بقيادة طاقة عن خطط لشراء محطتي كهرباء في ولاية هيماتشال براديش بشمال الهند من جايبراكاش لمشاريع الكهرباء الهندية مقابل 1.6 مليار دولار الشهر الماضي وعزت ذلك إلى تغير في استراتيجية الشركة.

وقالت طاقة المملوكة لحكومة أبوظبي اليوم الأربعاء إنها أنهت أيضا محادثات لشراء 50 بالمئة في محطة كهرباء السليمانية بمنطقة كردستان العراق والتي تبلغ طاقتها ألف ميجاوات.

وقال متحدث باسم طاقة "قمنا بإعادة ترتيب برنامجنا للنمو ولم يعد الاستحواذ يناسب استراتيجيتنا."

وأضاف "من المتوقع أن يحسن الانسحاب التدفق النقدي ويقلص المديونية مع مرور الوقت ويحقق أداء ماليا أقوى."