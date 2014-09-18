مقدمة 1-نمو أرباح مبادلة أبوظبي 23% في النصف/1

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أبوظبي/دبي 18 سبتمبر أيلول (رويترز) - أعلنت شركة المبادلة للتنمية (مبادلة) صندوق الاستثمار الحكومي في أبوظبي المفوض بتنمية اقتصاد الإمارة أن أرباحها زادت بنسبة 23 بالمئة في النصف الأول من 2014 بدعم من ارتفاع دخل مشروعاتها المشتركة ومكاسب استثنائية.

ومبادلة واحدة من بضع شركات حكومية في أبوظبي تعلن عن نتائجها. وللشركة أنشطة في قطاعات أشباه الموصلات والطاقة والفضاء والعقارات وغيرها ومن بينها أسهم في جنرال إلكتريك وشركة كارلايل للاستثمار المباشر وشركات محلية مثل الدار العقارية والشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد).

وتضاعف الدخل من المشروعات المشتركة مثل الإمارات العالمية للألمنيوم ودولفين للطاقة إلى أكثر من المثلين ليبلغ 2.12 مليار درهم.

وأظهر بيان النتائج المالية للشركة أن أرباحها العائدة للمساهمين بلغت 1.34 مليار درهم (364.8 مليون دولار) في الأشهر الستة الأولى من عام 2014 مقارنة مع 1.09 مليار درهم قبل عام.

كما لقيت أرباح الشركة دفعة من نمو دخل بيع الوحدات والمكاسب الاستثنائية المرتبطة بالأسهم أكثر من ثلاثة أضعاف إلى 1.44 مليار درهم.

وباعت الشركة مصنع تبريد في جزيرة المارية بأبوظبي وشركة أبوظبي لتقنيات الطائرات إلى الاتحاد للطيران.

لكن إجمالي الدخل الشامل الذي يتضمن جميع أنواع الدخل تراجع في النصف الأول من العام الحالي 37.4 بالمئة على أساس سنوي إلى 1.32 مليار درهم بسبب تراجع الزيادة في قيمة محفظة الاستثمارات المالية إلى 388 مليون درهم من 1.3 مليار درهم.