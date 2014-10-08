صافي ربح نخيل دبي يقفز 47% في 9 أشهر

دبي 8 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أعلنت شركة نخيل للتطوير العقاري في دبي اليوم الأربعاء نمو صافي أرباحها بنسبة 47 بالمئة في تسعة أشهر مع ارتفاع إيرادات العقارات الجديدة وأنشطة التجزئة.

وحققت الشركة التي تشتهر ببناء جزر تأخذ شكل النخلة قبالة ساحل دبي ربحا صافيا بلغ 2.60 مليار درهم (708 ملايين دولار) في الأشهر التسعة الأولى من العام مقارنة مع 1.77 مليار درهم في الفترة المقابلة من 2013.

وتشير حسابات رويترز من واقع البيانات المالية للشركة إلى أن أرباح نخيل بلغت 750 مليون درهم في الربع الثالث من العام مقابل 570 مليون درهم في نفس الفترة من العام الماضي.

وذكرت نخيل أنها سلمت 956 وحدة لعملائها في تسعة أشهر حتى 30 سبتمبر أيلول.

وشهدت نخيل أحد أكثر الشركات العقارية تضررا من الأزمة المالية في دبي تعافيا قويا. وفي وقت سابق من العام سددت الشركة للبنوك جميع ديونها السابقة على الأزمة والتي تبلغ قيمتها 7.9 مليار درهم قبل أربع سنوات من موعد استحقاقها.