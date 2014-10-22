صافي ربح الإمارات دبي الوطني يقفز إلى المثلين في الربع/3

دبي 22 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أعلن بنك الإمارات دبي الوطني أكبر مصارف الإمارة اليوم الأربعاء نمو صافي أرباحه إلى المثلين في الربع الثالث لتفوق توقعات المحللين بدعم من انخفاض المخصصات.

وذكر البنك في بيان أنه حقق أرباحا صافية بلغت 1.56 مليار درهم (424.7 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 سبتمبر أيلول مقارنة مع 775 مليون درهم في نفس الفترة من العام الماضي.

وتمتلك مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية حصة نسبتها 55.6 بالمئة في البنك.

وكان متوسط توقعات خمسة محللين استطلعت رويترز آراءهم أن يبلغ صافي ربح البنك 1.16 مليار درهم في الربع الثالث.

وزادت أرباح البنك في الفصول الأخيرة بفضل انتعاش اقتصاد دبي الذي وجد دعما في سوق العقارات القوية وانحسار مشكلات الديون بعد أزمة مالية شديدة.