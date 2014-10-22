أبوظبي التجاري يعلن نمو أرباحه 16.4% في الربع/3

من ستانلي كارفالو

أبوظبي 22 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أعلن بنك أبوظبي التجاري اليوم الأربعاء عن زيادة 16.4 بالمئة في صافي أرباح الربع الثالث من العام بما يتماشى مع توقعات المحللين إذ ساعد تراجع كبير لمخصصات خفض القيمة في تعزيز الأرباح.

وقال رابع أكبر بنك في الإمارات العربية المتحدة من حيث الأصول في إفصاح للبورصة إن صافي الأرباح العائدة للمساهمين بلغ 1.02 مليار درهم (277.7 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر أيلول مقابل 874.2 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وجاءت النتائج منسجمة مع توقعات ستة محللين استطلعت رويترز آراءهم حيث بلغ متوسط التقديرات 1.04 مليار درهم.

وترجع الزيادة في أرباح الربع الثالث إلى انخفاض 35 بالمئة على أساس سنوي في مخصصات خفض القيمة التي تراجعت إلى 201 مليون درهم.

وتجنب البنوك في الإمارات مخصصات أقل لتغطية القروض الرديئة في الفصول الأخيرة مع تعافي الدولة الخليجية بشكل كبير من أزمة محلية في سوق العقارات ومن مشاكل ديون الكيانات المرتبطة بحكومة دبي في مطلع العقد وهو ما أجبر البنوك حينها على زيادة المخصصات.

وجاء النمو السنوي في صافي الدخل من الفوائد والدخل من غير الفوائد متواضعا في الربع الثالث إذ بلغ اثنين بالمئة وثلاثة بالمئة على الترتيب.

وزادت القروض والسلف إلى 135.9 مليار درهم حتى 30 سبتمبر أيلول مرتفعة ثلاثة بالمئة منذ بداية العام. في الوقت نفسه زادت الودائع خمسة بالمئة في نفس الفترة إلى 121.5 مليار درهم.