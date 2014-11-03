لجنة مراجعة تعدل نتائج موبايلي السعودية نتيجة لخطأ محاسبي

الرياض 3 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - خلص تقرير لجنة المراجعة و‭‬‬المحاسب القانوني الخارجي لشركة اتحاد اتصالات (موبايلي) السعودية إلى أن الشركة أخطات في توقيت الاعتراف بالإيراد الناتج عن أحد البرامج الترويجية وعليه تقرر تعديل القوائم المالية الموحدة لعام 2013 وإدخال أثر التعديل على فترات المقارنة في 2013 والربعين الأول والثاني من 2014.

ونتيجة لذلك جرى تعديل صافي ربح 2013 إلى 5.94 مليار ريـال من 6.68 مليار وتعديل صافي ربح الربع الأول من 2014 إلى 1.61 مليار ريـال من 1.4 مليار.

وجرى تعديل صافي ربح الربع الثاني من 2014 إلى 412 مليون ريـال من 1.31 مليار.

ولفت التقرير إلى أن الشركة كانت سجلت إيرادات بقيمة 1.232 مليار ريـال وأرباحا بمبلغ 1.227 مليار من عقد جرى توقيعه خلال الربع الثاني من 2014 لتأجير منافذ اتصالات شبكة الألياف البصرية مع أحد الموزعين المعتمدين رغم أن بعض تلك المنافذ ليست جاهزة للاستخدام بشكل كامل من قبل المستخدم النهائي للخدمة.

وقال "قررت الشركة ... تعديل الإيرادات وصافي الدخل للفترة المنتهية في 30 يونيو 2014 بقيمة المنافذ غير الجاهزة والإعتراف بإيرادات المنافذ الجاهزة والتي تم تسليمها والبالغه 72 مليون ريـال إيرادا للربع الثاني من 2014 و103 ملايين للربع الثالث من العام."

وستقوم الشركة بتسجيل الإيرادات والأرباح المتعلقة بالعقد المذكور في الفترات اللاحقة طبقا للتقدم في الانتهاء من هذه المنافذ.

وقال البيان "كلف مجلس إدارة الشركة لجنة المراجعة بتحديد المسؤولية حيال ما ورد أعلاه واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة كما قرر المجلس إيقاف عقود الإيجار الرأسمالية الجديدة مؤقتا وكلف لجنة داخلية للعمل مع أحد بيوت الخبرة العالمية لدراسة جدوى الإستمرار في العقود الرأسمالية."

وأعلنت موبايلي في وقت سابق من اليوم انخفاض صافي ربح الربع الثالث من العام 71.1 بالمئة لتأتي النتائج أقل كثيرا من متوسط توقعات المحللين.