صافي ربح أبوظبي الإسلامي يقفز 21% في الربع/3
دبي 3 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم الاثنين ارتفاع صافي ربح الربع الثالث من العام 20.6 بالمئة ليتجاوز توقعات المحللين.
وقال أكبر بنك إسلامي في أبوظبي إن صافي الربح بلغ 476.8 مليون درهم (129.8 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر أيلول ارتفاعا من 395.5 مليون درهم في الفترة ذاتها قبل عام.
وفاقت النتائج توقعات المحللين في بلتون فينانشال وهيرميس الذين توقعوا صافي ربح الفترة عند 471 مليون درهم و459 مليون درهم على الترتيب.
(الدولار = 3.6730 درهم إماراتي) (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
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