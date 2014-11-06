تراجع أرباح أديداس 13% في الربع/3 لكنها تفوق التوقعات

برلين 6 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أعلنت أديداس الألمانية للملابس الرياضية اليوم الخميس تراجع أرباحها التشغيلية 13 بالمئة في الربع الثالث من العام لتصل إلى 405 ملايين يورو (507 ملايين دولار) مع ارتفاع المبيعات ستة بالمئة إلى 4.118 مليار يورو.

وجاءت النتائج أعلى قليلا من متوسط توقعات المحللين لأرباح قدرها 399 مليون يورو ومبيعات بأربعة مليارات يورو.

وأكدت أديداس - التي تكافح لمواكبة منافستها الأمريكية الأكبر نايكي - توقعاتها لمبيعات وأرباح 2014 بعد إعلان النتائج الفصلية. وتعرض الرئيس التنفيذي للشركة هربرت هاينر الذي يتولى منصبه منذ فترة طويلة لضغوط بعد سلسلة من التحذيرات بشأن الأرباح.

وقالت أيداس إنها تتوقع ارتفاع مبيعاتها بمعدل في منتصف خانة الآحاد في عام 2015 وأن ينمو صافي الربح بوتيرة أعلى من المبيعات. وعادة ما تتباطأ مبيعات أديداس في السنوات التي لا تشهد فعاليات رياضية كبيرة مثل كأس العالم لكرة القدم أو دورة الألعاب الأولمبية.

وأحجم هاينر عن التعليق على تقارير تفيد بأن مجموعة من المستثمرين تضحم جينويل كابيتال وصناديق تابعة لحكومة أبوظبي تعتزم تقديم عرض بقيمة 2.2 مليار دولار لشراء ريبوك التي استحوذت عليها أديداس في 2006.

وارتفع سهم أديداس 3.3 بالمئة في الساعة 1145 بتوقيت جرينتش مقارنة مع زيادة 0.2 بالمئة لمؤشر داكس الألماني للأسهم القيادية. ونزل سهم أديداس نحو 39 بالمئة منذ بداية العام.