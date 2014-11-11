صافي ربح الاتحاد العقارية الإماراتية ينخفض 26% في الربع‭/‬3

دبي 11 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - سجلت شركة الاتحاد العقارية ومقرها دبي اليوم الثلاثاء انخفاضا نسبته 26 بالمئة في صافي ربح الربع الثالث مع تراجع إيرادات إدارة العقارات ومبيعات المنازل.

وقالت الشركة في بيان لسوق دبي المالي إن صافي ربح الربع الثالث بلغ 127.93 مليون درهم (34.8 مليون دولار) مقابل 171.89 مليون قبل عام.

وهبطت إيرادات الربع الثالث إلى 445.67 مليون درهم من 1.22 مليار قبل عام.

(الدولار = 3.6730 درهم إماراتي)