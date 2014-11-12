ارتفاع أرباح دانة غاز الإماراتية 36% في الربع/3

دبي 12 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أعلنت دانة غاز الإماراتية عن زيادة 36 بالمئة في صافي ربح الربع الثالث من العام اليوم الأربعاء مع ارتفاع الإنتاج وقيام الشركة بكبح التكاليف.

وحققت الشركة ومقرها الشارقة ربحا قدره 38 مليون دولار في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر أيلول ارتفاعا من 28 مليون دولار قبل عام.

وتواجه دانة مشاكل في صرف مستحقات التنقيب وأصول الإنتاج في مصر ومنطقة كردستان العراق بسبب الاضطرابات السياسية في البلدين. وتسلمت الشركة 71 مليون دولار نقدا من العمليات ومخصصات السيولة في الربع الثالث.

وتقاضت الشركة 53 مليون دولار من مصر منها 36 مليون دولار بالجنيه المصري لتسوية مدفوعات متأخرة لمزودي الخدمات لعملياتها في مصر و11 مليون دولار تخص تمويل مشروع أعلن عنه من قبل في مصر.